Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской дивы Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мои любимые легинсы, идеально подходят для езда на велосипеде», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Квитко запечатлена во время прогулки на велосипеде на фоне пальм. Красотка решила нарядиться в футболку и тесные легинсы, которые эффектно подчеркивают ее главную гордость.

«Очень мило получилась», «в этом ты можешь ездить хоть целый день», «принцесса», «Вот это малышка», «божественный вид», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, покорила кадром без лифчика.

Модель довольно часто показывает себя в самых провокационных образах и без малейшей капли стыда отмечает, что ей нравится ее фигура. Низкорослая девушка весит более семидесяти килограмм, однако при этом обладает тонкой талией и шестым размером бюста.

Анастасия прославилась в Инстаграм именно из-за «белфи» - пикантных фото, на которых чаще всего показан бюст или ягодицы. Термин был придуман самой Ким Кардашьян и стал очень популярным.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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