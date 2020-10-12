Відома модель Наомі Кемпбелл привітала співачку Карді Бі З днем народження

На кадрі Карді позує по груди і прикривається тільки золотими прикрасами на руках, а також капелюшком з ланцюжками на голові. Фото вийшло дуже світлим і навіть спокусливим, адже красуня була без одягу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем Народження Карді Бі!!! Ви робите цей світ кращим !! Справжнє ЗОЛОТО !! Ще більше благословень тобі в день твого народження", - написала Наомі під фотографією.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Спасибі за те, що поділилася цим. Вся моя любов і прихильність з Італії. Так чудово і чудово" ," З Днем Народження, Cardi B !!!! Леді Терези", "Справжня коштовність".

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На фото Наомі позувала зовсім без білизни та одягу. У кадрі було дві рамки, другий модель прикрила перший знімок, де вона в наряді "Єви". На другому фото Кемпбелл вже прикрила свої пікантні місця.

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