Конфлікт Катерини Кухар та Ольги Фреймут на шоу " Танці з зірками» виходить на новий рівень

Перепалка в новому ефірі закінчилася досить несподівано.

Почалося з того, що Кухар дорікнула Фреймут у відсутності сексуальності при виконанні такого пристрасного танцю як ча-ча-ча.

«Олю, ваші блаженні танці позбавлені струму. Ви танцювали ча-ча-ча, але в рухах не було грації, а в стегнах сексуальності. Їх було набагато більше, коли ви інспектували бруд на кухні», - заявила суддя.

При цьому вона презентувала учасниці шоу подарунок.

«У мене для вас дещо є. Дитячі мрії мають збуватися. Отримайте задоволення", - сказала Кухар, вручаючи телеведучій скакалку.

У свою чергу Фреймут запропонувала Кухар подивитися, хто з них більш сексі, і запросила суддю проекту на танцювальний батл.

«Я так розумію, це дитячу травму треба лікувати скакалкою. Буду стрибати, буду ставати більш сексі. Але якщо вже говорити про сексуальність, то мені здається, вона в нас з тобою на одному рівні десь. Ти така скромна сидиш, мила, не матюкаєшся. От один в один, тільки що фігура в тебе краща. Тому дивись, я подивилася Санту, Надю. Чим ми з тобою гірші? Якщо мене не виженуть наступного тижня, якщо ми з Іллею залишимось, я запрошую тебе на батл, позмагаємося, хто більш сексі», - відповіла Фреймут.

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