Судья шоу «Танці з зірками» и популярная балерина Екатерина Кухар похвасталась безупречными ногами в мини-юбке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мой дорогой друг и творец моего сценического образа!♥️ @gudushka , восхищаюсь твоим талантом и твоей превосходной эмпатией, ведь то, как ты понимаешь всех моих героинь и меня — дорогого стоит! Ты тонко чувствуешь женскую сексуальность и наша общая синергия всегда превращается в предмет искусства в виде твоих работ!» -говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Кухар позирует в облегающей черной кофте с эффектным декольте, а также черной мини-юбке, которая максимально оголяет ее и без того роскошные ноги. Это привело в восторг ее поклонников. Среди них была и бывшая участница шоу - певица Санта Димопулос.

«Роскошная», «огонь», «Очень завораживаете💖💖💖 Глаз не оторвать. Прекрасная», «Мммм, эти ножки», «мистически красиво», «Словами восхищения не описать какая Вы молодец», «Потрясающе! Какая красота», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что судье шоу "Танці з зірками" Екатерине Кухар жестко досталось из-за постоянной критики.

Переполох случился в Instagram шоу "Танці з зірками", где было опубликовано видео с нового шоу "Маскарад".

Напомним, Кухар после "Танців з зірками" надела балетную пачку и показала свое мастерство

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