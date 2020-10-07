Телеведущая и участница нового сезона "Танців з зірками" Ольга Фреймут вывела из себя своего партнера по шоу и хореографа Яну Заец

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из сторис в Инстаграм, которые Ольга и Яна выкладывали. По видео становится понятно, что подготовка к прямому эфиру проходит очень напряженно. Все участники процесса находятся на взводе и готовы в любой момент взорваться.

Так, на одном из видео партнер Фреймут Илья Падзина стоит возле стенки, а после и вовсе надевает на голову сумку.

«Илья, почему ты расстроился. Яночка, что с ним?», - проговаривает Фреймут, снимая происходящее.

«Мои хореографы уже теряют терпение», - добавляет она.

Кроме этого, появилось очень эмоциональное видео, на котором буквально дошло до рукоприкладства. Заец снимала, как пара разучивает новые движения.

«У нас идет пятый час занятий. Очень сложный будет этот эфир, но мы стараемся», - отмечает она.

На следующем видео Илья срывается на Ольге, пытаясь выровнять ей колена.

«Колена ровные, ровные, ровные…», - прокричал Илья, одновременно ударив ее по ногам.

«Ну покричи, покричи…», - проговорила ухмыляющаяся Фреймут вслед уходящему танцору.

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