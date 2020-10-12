Конфликт Екатерины Кухар и Ольги Фреймут на шоу «Танці з зірками» выходит на новый уровень
Перепалка в новом эфире закончилась довольно неожиданно.
Началось с того, что Кухар упрекнула Фреймут в отсутствии сексуальности при исполнении такого страстного танца как ча-ча-ча.
«Оля, ваши блаженные танцы лишены тока. Вы танцевали ча-ча-ча, но в движениях не было грации, а в бедрах - сексуальности. Их было гораздо больше, когда вы проверяли грязь на кухне», - заявила судья.
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При этом она презентовала участнице шоу подарок.
«У меня для вас кое-что есть. Детские мечты должны сбываться. Получите удовольствие», - сказала Кухар, вручая телеведущей скакалку.
В свою очередь Фреймут предложила Кухар посмотреть, кто из них более секси, и пригласила судью проекта на танцевальный батл.
«Я так понимаю, это детскую травму надо лечить скакалкой. Буду прыгать, буду становиться более секси. Но если уж говорить о сексуальности, то мне кажется, она у нас с тобой на одном уровне где-то. Ты такая скромная сидишь, милая, не материшься. Вот один в один, только что фигура у тебя лучше. Поэтому смотри, я посмотрела Санту, Надю. Чем мы с тобой хуже? Если меня не выгонят на следующей неделе, если мы с Ильей останемся, я приглашаю тебя на батл, поборемся, кто более секси», - ответила Фреймут.
Напомним, Кухар из «Танців з зірками» показала великолепие в эффектном мини, Димопулос оценила.
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