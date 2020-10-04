Накануне шестого прямого эфира «Танців з зірками» Ольга Фреймут решила рассказать, является ли конфликт с Кухар постановкой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая затеяла рубрику ответов на вопросы. Один из вопросов касался конфликта на шоу, который уже два эфира обсуждают телезрители. Ольга вместе со своим партнером по «Танцям» Ильей Падзиной решила ответить на этот вопрос.

«Вообще, я не работаю по сценарию, мне больше нравится импровизация. Так тогда захотелось сказать. Илья сжимал мне руку, мол, не нужно, не нужно, только не это. Но я Кате сказала, и почему-то это всем запомнилось», - отметила Фреймут.

Как известно, на третьем эфире Фреймут высказала одной из судей шоу все, что она о ней думает. Ольга заявила, что Кухар не мешало бы сходить в церковь покаяться вместо того, чтобы сидеть в судейском кресле и критиковать всех.

Позже этот конфликт получил продолжение, и Фреймут подарила Кухар ножницы, чтобы та «подрезала себе язычок». Стоит отметить, что многие телезрители считают этот конфликт постановочным, так как ходят слухи, что в жизни Кухар и Фреймут подружки. Кроме этого, на шоу часто создают конфликтные ситуации, чтобы привлечь внимание зрителей.

Напомним, что конфликт Кухар и Фреймут: судья «Танців» решилась рассказать, что происходит, «уже пять лет...».

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