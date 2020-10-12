Шоу "Танці з зірками» не перестає дивувати, новий випуск шоу, який показали 11 жовтня, закінчився дуже несподівано

За правилами проекту, в кожному випуску вибуває одна пара. Це визначається кількістю балів від суддів і глядачів. Однак у 7 прямому ефірі все сталося по-іншому.

Так, перш за все Позитив і Юлія Сахневич автоматично потрапили в 8 випуск "Танців з зірками 2020". Артист захворів китайським вірусом тому отримав можливість через тиждень Дистанційно показати пасодобль, який готував на іспит латиноамериканських танців. Якщо ж цього не станеться, він, як і Олег Винник, буде дискваліфікований.

А ось в зону ризику потрапили Ольга Фреймут та Ілля Падзіна, Надія Мейхер і Кирило Васюк. Пари вважалися фаворитами, тому результати голосування шокували всіх глядачів і суддів проекту.

Ніхто з них не хотів йти з проекту, тому пари зійшлися в танцювальному поєдинку-імпровізації. Під пісню, яка була для них повною несподіванка вони показали танець, який складали на ходу.

В результаті, після обговорення судді проекту вирішили залишити всі три пари. А все тому, що Олег Винник і Олена Шоптенко, про повернення яких дуже просили, як учасники, так і глядачі шоу, відмовилися знову приєднатися.

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