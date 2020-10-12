Шоу «Танці з зірками» не перестает удивлять, новый выпуск шоу, который показали 11 октября, закончился очень неожиданно

По правилам проекта, в каждом выпуске выбывает одна пара. Это определяется количеством баллов от судей и зрителей. Однако в 7 прямом эфире все произошло по-другому.

Так, прежде всего Позитив и Юлия Сахневич автоматически попали в 8 выпуск "Танцев со звездами 2020". Артист заболел китайским вирусом поэтому получил возможность через неделю дистанционно показать пасодобль, который готовил на экзамен латиноамериканских танцев. Если же этого не произойдет, он, как и Олег Винник, будет дисквалифицирован.

А вот в зону риска попали Ольга Фреймут и Илья Падзина, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Пары считались фаворитами, поэтому результаты голосования шокировали всех зрителей и судей проекта.

Никто из них не хотел уходить из проекта, поэтому пары сошлись в танцевальном поединке-импровизации. Под песню, которая была для них полной неожиданность они показали танец, который сочиняли на ходу.

В результате, после обсуждения судьи проекта решили оставить все три пары. А все потому, что Олег Винник и Алена Шоптенко, о возвращении которых очень просили, как участники, так и зрители шоу, отказались снова присоединиться.

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