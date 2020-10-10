Хореограф Влад Яма, который является судьей проекта «Танці з зірками», поделился трогательным семейным фото
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал снимок, на котором держал на шее сынишку Леона. Рядом стояла роскошная жена Влада Лилия в длинном черном платье. Она тянулась к мальчику и целовала его. Судя по всему, это фото было сделано во время постановочной семейной фотосессии.
«Как же мне повезло», - подписал фото Яма.
За 40 минут фото оценили почти 3 тысячи человек. В комментариях под постом оставили массу приятных слов и пожеланий.
«Цени это!», «Красивые и счастливые», «Будьте счастливы, оставайтесь такими же любимыми и красивыми», «Такие милашки», «Чудесные», «100%», «Столько хорошего хочется написать)), но Вы и так все знаете. Повторюсь - просто приятно смотреть на Вашу семью, глаз радуется. Берегите себя», «Заслужил!», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что Лилия Яма также опубликовала это фото у себя в Инстаграм, написав о принципах воспитания сына.
«Принцип - с рождения относиться к нему как к личности со своим характером и эмоциями, правом свободы выбора и мечтами, исходя из его детской жизни. Мы с ним почти никогда не «сюсюкаемся», стараемся общаться как со взрослым человеком», - рассказала женщина.
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