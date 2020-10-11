Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської знаменитості Кім Кардаш'ян, показала фігуру в мереживі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує в напівтемній кімнаті в мереживному боді, яке ефектно підкреслює її й без того ідеальну фігуру. Дівчина стоїть напівбоком, оголивши свою іншу гордість.

Особливої пікантності знімку надавав гарний макіяж і зачіска моделі. Самі кадри вона вирішила ніяк не підписувати, а шанувальників позбавила такої можливості, викинувши знімок в Сторіс.

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На кадрах красуня позувала в прозорій білизні. Квітко залишила волосся розпущеним, а образ доповнила поясом для панчіх і туфлями. Модель спокусливо рухалася і демонструвала свої ідеальні форми, захоплюючи собою. Вийшло дуже спокусливо і привабливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали "тонни" компліментів своєму кумиру.

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