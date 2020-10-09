Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на балконе

На кадрах красотка позировала в в прозрачном белье. Квитко оставила волосы распущенными, а образ дополнила поясом для чулков и туфлями. Модель соблазнительно двигалась и демонстрировала свои идеальные формы, восхищая собой. Вышло очень соблазнительно и привлекательно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Красивое идеальное тело, ты великолепно выглядишь", "Какая ты богатая кукла", "Ты выглядишь прекрасно и супер эффектно", "Ты супер хороша", "Милая маленькая кукла", "это новое и это припев песни", "скажи, любишь ли ты меня и не помнишь меня вчера я видел тебя очень красивой", "Джооо, сексуальная малышка, ты видишь себя, чтобы почувствовать твое тепло, и подарить тебе возлюбленную", "Какую богатую пятую точку ты загружаешь".

Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко обтянула свои объемные ягодицы.

Модель надела тонкое блестящее платьице на тонких бретельках. Наряд обтянул одну из главных гордостей Квитко - ее крупную пятую точку.

Безумная красотка эффектно прошлась, "повиляв" своим богатством на камеру.

Напомним, русская Кардашьян избавилась от белья и засветила лишнее в облегающем платье

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