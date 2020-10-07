Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копий американской звезды Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой в платье телесного цвета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в облегающем платье, эффектно демонстрируя фигуру во время красе. Как можно заметить, Квитко решила не отягощать ее бельем, из-за чего в кадр попало явно лишнее.

«Королевский размер», «богиня», «ты выглядишь чертовски круто в это платье», «фантастические изгибы. Можно смотреть вечно», «выглядишь очень хорошо», «милая крошка», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, покорила кадром без лифчика.

Модель довольно часто показывает себя в самых провокационных образах и без малейшей капли стыда отмечает, что ей нравится ее фигура. Низкорослая девушка весит более семидесяти килограмм, однако при этом обладает тонкой талией и шестым размером бюста.

Анастасия прославилась в Инстаграм именно из-за «белфи» - пикантных фото, на которых чаще всего показан бюст или ягодицы. Термин был придуман самой Ким Кардашьян и стал очень популярным.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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