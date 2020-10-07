Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, покорила кадром без лифчика

Модель довольно часто показывает себя в самых провокационных образах и без малейшей капли стыда отмечает, что ей нравится ее фигура. Низкорослая девушка весит более семидесяти килограмм, однако при этом обладает тонкой талией и шестым размером бюста.

Анастасия прославилась в Инстаграм именно из-за «белфи» - пикантных фото, на которых чаще всего показан бюст или ягодицы. Термин был придуман самой Ким Кардашьян и стал очень популярным.

На очередном дерзком кадре Квитко отбросила стыд окончательно и показала жаркий вид в белых кружевах, но при этом даже не стала надевать лифчик, позируя на диване.

Вот как реагируют пользователи сети:

«Такое молодое лицо и такое старые тело😂 ужас; малышка, у тебя слишком большие бриллианты; ни одни руки такое на спрячут; А что делать с лицом?; зачем столько страсти; Muito gostosa😍🔥!; Слишком много лишнего. Но глаза very красивые!☺️ Остальное нужно сбавить; где-то должен же быть предел; очень пикантно; ты выглядишь как свежее яблочко; Бомбы! Их нереально скрыть и я рад, что вы это не делаете🍆🍆🍆».

Мы также писали, что девушка старается привлечь к себе как можно больше внимания, а благодаря тому, что она обладает необычной внешностью, это не является проблемой. Настя показывает свои формы в мини-бикини и бюст шестого размера, отмечая, что пластики она не делала.

На одном из фото видно, что Квитко чувствует себя максимально комфортно в белье и купальниках, что совсем не скрывают ее фигуру. Скромно заявляя, что она даже «круче Кардашьян», модель продолжает получать сотни комплиментов в сети:

«Привет как мило и красиво; Дай мне улыбку 😊; капец, какая булочка 🍑🍑; Где вы были? Ты просто ангел; Хороший кекс с красивыми изгибами😍; Люблю твою добычу 🍑👅❤; 😫😫😫Демоны погубят тебя 😍😍; Такая милая круглая форма👌; Какой красивый пейзаж очень люблю !!! 😘😘😘💋💕; здесь 💙 💦похожа на 👻 русалку !!! 💎; @paullliius я загипнотизирован; Вау очень вкусно».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов