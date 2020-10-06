Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в максимально горячем виде

На фото Анастасия позирует в чулках и черном боди, чулках, нарукавниках и чокере на шее. Квитко соблазнительно выгнулась у двери, демонстрируя свои аппетитные формы, а дополнила образ шлейфом. Модель совсем забыла прикрыть пятую точку, которая на кадрах оказалась без одежды. Звезда также показала и пышную грудь, которая еле поместилась в огромное декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очаровательная и любящая, сексуальная, горячая и вкусная русалка", "Замечательная милая женщина на свете. Я так люблю тебя Моя дорогая", "Совершенно великолепный вид", "Какая чудесная женщина, неповторимая красота в этой земной вселенной", "Божественная", "Какая у тебя классная пятая точка", "Заставь меня рычать ..... вкусно ..!".

Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко натянула на самые аппетитные размеры тесный костюм.

Квитко заигрывала с камерой, выставив упругие ягодицы. Звезда стояла на лестнице, по которой стала эффектно подниматься.

Модель обтянула пышную грудь и объемные ягодицы тесной тканью, из-за чего они стали выглядеть еще более соблазнительно.

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