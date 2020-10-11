Українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 13-го розміру грудей, посвітила гордістю в екстремальному декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, знаменитість прийшла на відкриття київського закладу. Вона прийшла туди в сукні з екстремальним декольте, демонструючи розкішну фігуру у всій красі.

Кузнєцова спершу демонструє вигляд знизу, єхидно посміхаючись в кадр. Після цього вона повільно піднімає камеру, змінюючи пози й ракурси. Однак шанувальників красуня позбавила можливості висловитися про ідеальне тіло кумира – ролик був викинутий в Сторіс.

До цього ми розповідали, що модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, похвалилася розкішною фігурою в екстремальному декольте

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кузнєцова позує нібито з королевою Великобританії Єлизаветою II, яка насправді є актором "Дизель шоу". При цьому модель вбралася в топ з екстремальним декольте, яке максимально підкреслювало її значну фігуру.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста в Леопарді приголомшила перевтіленням.

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