Українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 13-го розміру грудей, посвітила гордістю в екстремальному декольте
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, знаменитість прийшла на відкриття київського закладу. Вона прийшла туди в сукні з екстремальним декольте, демонструючи розкішну фігуру у всій красі.
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Кузнєцова спершу демонструє вигляд знизу, єхидно посміхаючись в кадр. Після цього вона повільно піднімає камеру, змінюючи пози й ракурси. Однак шанувальників красуня позбавила можливості висловитися про ідеальне тіло кумира – ролик був викинутий в Сторіс.
До цього ми розповідали, що модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, похвалилася розкішною фігурою в екстремальному декольте
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кузнєцова позує нібито з королевою Великобританії Єлизаветою II, яка насправді є актором "Дизель шоу". При цьому модель вбралася в топ з екстремальним декольте, яке максимально підкреслювало її значну фігуру.
Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста в Леопарді приголомшила перевтіленням.
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