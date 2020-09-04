Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, похвасталась роскошной фигурой в экстремальном декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ребята, никогда не думала что встречу королеву Великобритании) Это свершилось», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кузнецова позирует якобы с королевой Великобритании Елизаветой II, которая на самом деле является актером "Дизель шоу". При этом модель нарядилась в топ с экстремальным декольте, которое максимально подчеркивало ее внушительную фигуру.

«Крутая», «две королевы в одном кадре, супер», «будь осторожна с этой королевой, она немного странно выглядит», «Все хорошо конечно, но это же не она», «вот это формы, супер», - пишут ее поклонники.

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Красотка с 13-м размером груди опубликовала соблазнительное фото в соцсети "Инстаграм". На нем девушка предстала в голубом платье с вышитыми национальными узорами, которое выполнено в стиле украинской сорочки. Мила Кузнецова сделала селфи, крупным планом запечатлев сверху декольте и свой колоссальный бюст.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста в леопарде ошеломила перевоплощением.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером показала бюст в вышиванке с гигантским декольте: «Тотальная красота».

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