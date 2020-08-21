Украинская модель Мила Кузнецова, известная своим 13-м размером груди, покорила публику необычным видео

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новые кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в роскошных нарядах, перевоплотившись в горячую американскую рэп-исполнительницу Карди Би (Cardi B). Мила с помощью специального приложения будто бы стала ею в одном из клипов (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Кузнецова в леопарде вскружила голову безумно красивым декольте, что не могли не заметить ее поклонники. Пользователи засыпали модель комплиментами в комментариях:

"Ух ты как прикольно получилось, шикарно 👍"

"Капец!! Ну ярко и интересно получилось"

"Вы просто восхитительны 🤗🤗🤗и мне больше нравится когда вы брюнетка 👍👍👍"

"Мила, надо менять прическу🤗😉❤️"

"Ахах, очень даже похоже, только цвет кожи немного изменился"

"Вам дуже гарно брюнеткою😍не замислювалися змінти колір?"

"твое лицо в теле Кайли Дженнер выглядит великолепно, безумно, но потрясающе!"

"Я если честно, то только по глазам тебя узнала😍😍"

"Карди намного хуже тебя выглядит. Ты же просто чудо как хороша. 😊"

Ранее мы сообщали, Мила обескуражила октровенным снимком на яхте. Модель продемонстрировала рекордные формы в цветастом бикини и черной с красными розами накидке. Девушка распахнула легкую ткань, дав поклонникам вволю насладиться своими прелестями.

"Красивое фото , и фон", "Ты богиня", "Тебе очень идут кудряшки , ты изумительно смотришься", "Мила, вы очаровательны", "Ух ты..даже не узнать..❤️❤️", "❤️ ты Богиня !!!👏", - отреагировали в комментариях.

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