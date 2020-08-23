Модель Мила Кузнецова, обладательница самой выдающейся груди Украины, покорила очень женственным образом накануне Дня Независимости
На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка с 13-м размером бюста поделилась снимком, на котором позирует в нежном желтом сарафане с оборками, обрамляющими внушительное декольте, передает Politeka.net.
Свой образ девушка дополнила ободком в волосах с цветами и серьгами.
Не стала красотка злоупотреблять и косметикой, подчеркнув только глаза.
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«💛💛💛💛💛💛 Этот день не повторится дважды. Мгновение дороже сокровищ. Этот день больше не придет. Каждая минута - бесценное сокровище», – подписала снимок Кузнецова.
«Очень мудрые слова ❤️ А ты просто шикарно выглядишь ❤️», «Как вам красиво в жёлтом цвете, очень прикольное фото🔥», «Вот этот образ Вам очень.....», «Красавица💝💝💝моя 😘😘😘», «Алмаз ...❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏», – пишут восторженные поклонники.
Ранее мы рассказывали, что Мила опубликовала новые кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в роскошных нарядах, перевоплотившись в горячую американскую рэп-исполнительницу Карди Би (Cardi B). Мила с помощью специального приложения будто бы стала ею в одном из клипов.
Мы также писали, что пышногрудая украинка обескуражила откровенным снимком на яхте. Модель продемонстрировала рекордные формы в цветастом бикини и черной с красными розами накидке. Девушка распахнула легкую ткань, дав поклонникам вволю насладиться своими прелестями.
Напомним, украинка с 13-м размером неожиданно раскрыла секрет своего рекордного бюста.
Также Politeka сообщала, что украинка с 13-м размером похвасталась богатством в экстремальном купальнике.
А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста еле впихнула свою гордость в тесное бикини.