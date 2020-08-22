Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, похвасталась роскошной фигурой в платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Люблю это фото❤», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Кузнецова позирует в вышиванке с экстремальным декольте, а также красивым венком на голове. Поклонники знаменитости пришли в восторг от увиденного.

«Тотальная красота», «ты очаровательна! Фото действительно очень красивое», «Монамур», «красотка», «классное фото, супер», «роскошная», «Действительно очень классное фото, мне очень нравится», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Мила Кузнецова известность получила благодаря пышному бюсту - 13 размера. Причем, это натуральная грудь, а не накачанная силиконом. Украинский зритель помнит Милу по проекту Модель XL. На шоу она заявляла, что мечтает реализовать себя в модельной сфере. У девушки много фотосессий в нижнем белье, а вот экспериментировать с ню-фотографиями она не решается.

Девушка позирует у бассейна, при этом она сидит на качелях, опустив ноги в воду. Благодаря ракурсу она сумела выставить свое тело в максимально выгодном свете: гладкая загорелая кожа, соблазнительная грудь, тонкая талия, пышные формы знаменитости тут же стали предметом обсуждения в сети.

Напомним, кружевное декольте еле выдержало: украинка с 13-м размером бюста показала свою гордость.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером подразнила пышными формами в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста продемонстрировала свое декольте нараспашку.