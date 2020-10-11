У Мережі обговорюють незвичайне фото Алли Пугачової з Максимом Галкіним і маленькою Лізою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірок в Instagram опублікували архівний знімок, на якому зібралися в одному місці практично вся члени сім'ї.

Так, Алла Борисівна в чорній сукні з білим коміром і гудзиками на манжетах сидить в глибокому шкіряному кріслі, обіймаючи дочку Лізу в червоному вбранні й з милими двома кісками. Батько сімейства примостився на бильці. Примітно, що на фото посміхаються тільки Примадонна з дівчинкою, а ось Галкін, мабуть, про щось задумався.

"Тепле сімейне фото ❤️", - підписаний кадр.

Користувачі відзначили, що Пугачова виглядає постарілою, особливо на тлі молодого чоловіка, який і так виглядає менше своїх років.

Крім того, коментуючі задалися питанням, чому на "сімейному" фото немає братика Лізи - Гаррі.

"Дуже приємно дивитися на сімейство Пугачової Алли і Максима Галкіна. Є в ньому тепло і повага це приємно"

"А де синуля?"

"Максим виглядає на 10-15 років молодше своїх років. А це Аллу ще більше старить"

"А де Гарі? Чогось не вистачає в теплому сімейному фото"

"Ліза - мамина дочка!!!Відразу видно 👍 👍 👍 😍 "

"Все-таки, Пугачову вже складно впізнати(("

Раніше ми повідомляли, знімок Галкіна з донькою потішив публіку. Вся справа в контрасті: Ліза постала з посмішкою, явно чимось задоволеною, а ось її батько - не зміг стримати печалі. Судячи з усього, він допомагав доньці-першокласниці з уроками.

"Постарів Галкін", "Ліза, а чому тато такий сумний?", "Мило дуже🔥 😭❤️", «А тато чому такий сумний? Лизочка тисне?", "Дуже хороший, надійний ТАТО!",- відреагували користувачі.

Нагадавши, невгамовний син Пугачової і Галкіна вразив поведінкою, постраждала Ліза:»вони навіть грають золотим...".

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