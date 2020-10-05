Яркие кадры развлечений детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина попали в Сеть

Видео с наследниками Прмадонны появилось на одном из фанатских аккаунтов в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На видео запечатлено, как Лиза и Гарри и играют в футбол золотистым мячом во дворе их семейного замка.

На снятых кадрах уверенная в себе Лиза Галкина, примерив девичий белый костюм в цветах, уверенно шла по «полю».

Однако игра пошла не так, как планировала дочь артиста. При первой же подаче от Гарри, мяч больно прилетел ей по ноге. Однако казус не прервал развлечения детей.

Видео активно комментируют пользователи Сети.

«Какой самоконтроль у Лизы! Удивительно, в этом возрасте (из опыта работы с детьми - это редкость, или у них вообще отсутствует чувство соперничества, или это уже надцатый дубль😆)», «Счастливое детство! Так должны жить все дети!!!», «Они даже играют золотым мячом», «Добрые детишки😊все идет от родителей😊😊милаши😊», «Гарик будет знаменитым футболистом!», - пишут в Сети.

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