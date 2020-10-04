7-летние Гарри и Лиза, дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, стали любимчиками публики

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездной семейки опубликовали фото двойняшек, рожденных от суррогатной матери, которые ошеломили своей милотой.

Подросшие дети, были в белых футболках и максимально натурально позировали на камеру. Лиза с двумя косичками улыбнулась и наклонила голову набок. Гарри тоже слегка улыбнулся.

"Можно ваш лайк? 😍😍😍 #елизаветагалкина #гарригалкин", - говорится в подписи к фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Гарри чем старше, становится всё лучше и лучше, просто красавчик, Лиза - куколка, умная, талантливая! Прекрасные детки!"

"А сынок хорошеет не по дням, а по часам! Такой милый! Папин!!!!"

"Детки взрослеют. 💖💖💖"

"Гарри красивый мальчик и умный. А Лизонька - просто милашка👍💖"

Ранее мы сообщали, в сети появилось семейное фото, растрогавшее публику. Малышы и их звездные родители были в теплой одежде, и очевидно, на прогулке. На снимке Галкин обнимает сына и жену, а Лиза прижалась к маме, дотронувшись рукой к ее руке.

«Уходи от нас подальше, пандемия! Будьте счастливы и самое главное — здоровы!», - говорится в подписи к снимку.

«Будьте счастливы и здоровы! приятно на вас смотреть. Улыбайтесь! и здоровья!», «Красивая пара!», «Крепкого вам здоровья и счастья», «Замечательная семья! Отличное фото. Лиза, - копия Аллы Борисовны, а Гарик, - папин сынуля. Огромного вам счастья, любви и успехов в творчестве», - отреагировали поклонники.

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