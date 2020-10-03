Максим Галкин поделился «чудесной» находкой своей дочери Лизы

Знаменитый российский шоумен и юморист часто делится с поклонниками кадрами семейного досуга с Аллой Пугачевой и их детьми-двойняшками – Гарри и Лизой. На этот раз артист решил показать свою прогулку с дочерью. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как Лиза гуляет на улице в джинсовом сарафане и белой футболке. Девочка вовсю наслаждается теплой осенней погодой, а в ее руке можно заметить ярко-оранжевый кленовый листок. В какой-то момент внимание Лизы привлекает неожиданная находка: среди опавшей листвы девочка замечает одинокий белый цветок.

«Чудо! Остался один тут, в листве…одна маргариточка. Красивая!», произносит малышка, демонстрируя цветок на камеру.

При этом Лиза не стала срывать цветок, а счастливо побежала дальше.

«Осеннее чудо», - подписал видео Галкин.

Поклонники артиста не смогли пройти мимо трогательных кадров.

«Одна маргариточка... милота)», «Какая куколка счастья здоровья малышке желаю», «Даже не сорвала! Она волшебная!», «У Вас этих Чуд, аж два! И круглый год», «Девчушка-веселушка! Сколько же в ней позитива! И радости жизни!», «Зайка сладкая. Счастья и любви вашему дому», «Как же это здорово», «Какая умница Лизочка! Все заметит даже среди листвы...», - пишут люди в комментариях.

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