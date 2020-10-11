Колишня учасниця шоу "Танці з зірками" та хореограф Ілона Гвоздьова стала мамою вдруге

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мама хлопчика", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку видно руку Гвоздьової, яка тримає дитячу бірочку, на якій написана вага і зріст малюка. Дитина народилася з ростом 52 см і вагою 3040 грамів.

"Встигла", - йдеться в повідомленні.

Також Гвоздьови поділилася кадрами, на яких дивиться своє улюблене танцювальне шоу. Однак Шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки ролик був опублікований в Сторіс.

До цього ми розповідали, що хореограф Ілона Гвоздьова поділилася потаємним. Знаменитість показала свої фото з донькою.

«Для мене бути мамою - це найважливіша і складна місія в моєму житті, це постійний стимул до досконалості, мотивація йти завжди далі, як би не було важко і що б не сталося, бути прикладом завжди й в усьому для дочки, в питаннях виховання слідувати виключно материнської інтуїції та життєвого досвіду», - поділилася одкровенням Гвоздьова.

Нагадавши, вагітна Гвоздьова не стрималася після вигнання Шоптенка з "Танців":"тепер ми точно їм не заважаємо".

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