Главный хореограф шоу "Танці з зірками" на "1+1" Ксения Горб раскрыла неприятные моменты из закулисья шоу

Как передает Politeka.net, об этом она написала в своем Инстаграм. По словам девушки, ее коллеги часто спрашивают ее, почему перед танцем не озвучивают фамилии хореографов-постановщиков номера. Горб подчеркнула, что для «Танців з зірками» это неформат, так как предполагается, что пары готовятся к выступлению самостоятельно.

«Чего уж там, если даже участники часто забывают поблагодарить постановщика иногда не только публично, но и заочно…Многие по сей день благодарны тем участникам и вспоминают их. Которые не забыли упомянуть ребят по имени даже в минутное прощальное благодарственное слово. Но это выбор и ощущение каждого», - объяснила Горб.

Она добавила, что постановщики тратят массу усилий, чтобы шоу состоялось, и проживают вместе с парами их маленькую историю. В завершение Горб добавила фото всех постановщиков, которые работают на проекте.

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танці з зірками

Ее признание вызвало бурю эмоций. Не сдержалась постоянная участница шоу Илона Гвоздева, которая недавно покинула проект.

«Умничка, люди должны знать, что за плечами пары работает огромная команда», - написала Гвоздева, которая находится на последних месяцах беременности.

Напомним, что оскандалившаяся с Фреймут на "Танцях з зірками" Кухар огорошила признанием: "Плакала вместе с...".

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