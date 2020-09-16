Главный хореограф шоу "Танці з зірками" на "1+1" Ксения Горб раскрыла неприятные моменты из закулисья шоу

Как передает Politeka.net, об этом она написала в своем Инстаграм. По словам девушки, ее коллеги часто спрашивают ее, почему перед танцем не озвучивают фамилии хореографов-постановщиков номера. Горб подчеркнула, что для «Танців з зірками» это неформат, так как предполагается, что пары готовятся к выступлению самостоятельно.

«Чего уж там, если даже участники часто забывают поблагодарить постановщика иногда не только публично, но и заочно…Многие по сей день благодарны тем участникам и вспоминают их. Которые не забыли упомянуть ребят по имени даже в минутное прощальное благодарственное слово. Но это выбор и ощущение каждого», - объяснила Горб.

Она добавила, что постановщики тратят массу усилий, чтобы шоу состоялось, и проживают вместе с парами их маленькую историю. В завершение Горб добавила фото всех постановщиков, которые работают на проекте.

Ее признание вызвало бурю эмоций. Не сдержалась постоянная участница шоу Илона Гвоздева, которая недавно покинула проект.



«Умничка, люди должны знать, что за плечами пары работает огромная команда», - написала Гвоздева, которая находится на последних месяцах беременности.

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