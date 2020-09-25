Бывшая участница шоу «Танці з зірками», хореограф Илона Гвоздева рассказала о своем отношении к откровенным снимкам

Беременная знаменитость призналась, что не готова публиковать в сети снимки, на которых позирует обнаженной. Об этом она рассказала в интервью ведущей Алине Харченкко для ее YouТube-канала Home Wings.

Так, Гвоздева призналась, что главным противником таких фото с ее участием будет ее муж Иван Хомячук. Хореограф пояснила, что он придерживается «слишком правильных взглядов», а потому может «порвать ее на немецкий флаг», если в интернете появятся ее откровенные снимки.

Впрочем, знаменитость отмечает, что и сама не хотела бы, чтобы на ее страницы в соцсетях подписывались только ради снимков без одежды.

Отвечая на этот вопрос, Гвоздева привела в пример известную украинскую певицу Олю Полякову, которая известна своими порой чересчур откровенными образами.

«Опять-таки, никого не хочу обидеть, но я, к примеру, не Оля Полякова. У нее это четко выстроенный образ, она так себя несет. Может при этом раздеться и выставить фото себя голой. Меня мама по-другому воспитывала. На меня могут смотреть мои дети», - заявила Гвоздева.

Отметим, что хореограф участвовала в шоу «Танці з зірками» в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. Однако, они вылетели из проекта уже после второго эфира.

Напомним, названо имя самого вероятного победителя "Танців з зірками", ведущая не сдержалась: "Нет равных".

Как сообщала Politeka, хореограф вскрыла несправедливость на «Танцях з зірками», беременная Гвоздева не выдержала.

Также Politeka писала, что вторая пара вылетела из "Танців з зірками", неожиданный финал: кого оставили за бортом.