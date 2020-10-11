30-річна актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, розпалила "смачними" фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в образі "гарячої ковбойші".

Яна ефектно продемонструвала свою головну гордість - апетитний бюст - в чорній сукні з шалено красивим декольте, такого ж кольору довгому піджаку з широким коричневим поясом. Розкішний "лук" доповнив стильний капелюх з великими полями, масивні золотисті браслети на обох руках, кольє з камінням і строката хустка в синіх тонах на голові.

Яскравий макіяж завершив образ фатальної красуні.

Користувачі з захопленням оцінили зовнішній вигляд Кошкіної, кинувшись коментувати побачене:

"Який образ 😍"

"Як завжди шикарна😍❤️"

"Красиві губки! 💋 👍 😘"

"Мрія ковбоя"

"Ось це капелюх🔥"

"Ковбой Мальборо😂"

"На Ріанну схожа"

"Навіть не впізнала 😁 😁 😁 "

"Чудово👏 👏 👏що за вестерн?"

"Жінка-вамп! Вам йде, ви на леді можете претендувати.👍"

Раніше ми повідомляли, Кошкіна поділилася з публікою "жахом", з яким зіткнулася в закладі фаст-фуду. Дівчині в наггітсах попалася комаха, що неабияк зіпсувало їй настрій.

"Витягли мене на вечерю, в мій улюблений ресторан, в надії, що я все-таки зможу поїсти..., але судячи з обличчя, воно ще не забуло що було сьогодні🤪 🔫 🕷", - поскаржилася яна. - "Спасибі, апетит відбили надовго😂 🥵 🙈 схудну)".

"Яна, їсти потрібно,😯не ходи більше в той заклад де комахи швидше забудеться))"; "а мені жука шкода, серце розривається)"; "Силком тягли в улюблений ресторан?! 😀 "; "Яна ти свої груди не втомлюєшся тягати скрізь? 🤔"; "Дивлюся на вас зараз, яка на фото і днями подивився серіал з вами, домашній арешт, ну зовсім інша!)) "; "Все штучне і приклеєне відвалиться", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «записую нишком...».

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