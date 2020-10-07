30-летняя актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с разводящимся Гариком Харламовым, обескуражила заявлением и кадрами

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, в одном из которых предстала за столиком в ресторане в черном наряде с безумным вырезом на груди.

Эффектная брюнетка продемонстрировавла пышный бюст и "прожгла" экраны острым взглядом.

"Вытащили меня на ужин, в мой любимый ресторан, в надежде, что я все-таки смогу поесть..., но судя по лицу, оно ещё не забыло что было сегодня🤪🔫🕷", - пожаловалась Яна.

В чем заключается беда красотка делилась в предыдущем посте.

"В кои-то веки заехала в «Макавто» и сама того не ожидая, побаловала себя экзотической кухней🤷🏻‍♀️ Заказала «Чикен Макнаггетс» из курицы, а мне вот такие, оригинальные приготовили. Спасибо, аппетит отбили надолго😂🥵🙈 Похудею)", - говорится в сообщении под этим "милым" фото:

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: многие восхитились красивыми глазами Яны, другие же заинтересовались ее округлыми формами.

"Какая же ты шикарная 😘🌹"

"Красивый и глубокий взгляд"

"Боже 🤤, Ваши глаза шикарны😍"

"Извини КОНЕЧНО что у тебя с глазами? Ну не было этого, просто не шарю..."

"жаль что вы женщины, разучились готовить дома и вкусно 🤦‍♂️ было бы приятней видеть именно еду, вашего приготовления 👌 P.S. Готовлю лучше Бога 👌"

"Яна, кушать нужно,😯не ходи больше в то заведение где насекомые быстрее забудеться))"

"А мне жука жалко, сердце разрывается) Мне кажется ты ему спину зубом раздробила))"

"Силком тащили а любимый ресторан?! 😀надо все делать с удовольствием иначе не туда попадёт😘"

"Яна ты свою грудь не устаёшь таскать везде? 🤔"

"Смотрю на вас сейчас, какая на фото и на днях посмотрел сериал с вами, домашний арест, ну совсем другая!))"

"Все искусственное и приклеенное отвалится на Форт Бояре, у гламурных девушек, какие нервы стальные, носить ненатуральную часть"

Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».

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