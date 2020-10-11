Українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася розкішною фігурою, вбравшись в сітку і один піджак

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

"Найбільш ледачий wapchallenge» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Дорофєєва в одному піджаку і колготках в сітку демонструє розкішну фігуру на повний зріст. При цьому знаменитість не забуває загравати в кадр, демонструючи бездоганну посмішку.

"Вогонь», «фани, збираємося і їдемо до Наді в Київ, змушувати її зняти нормальний wap», «Wap на мінімалках-це стиль», «закриваємо тренд, краще вже не буде», "нарешті ми дочекалися WAP😂 тепер чекаємо ще",-пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, співачка Надя Дорофєєва вразила новим зухвалим образом у чорному

На знімку Надя постала перед шанувальниками в стильному осінньому образі. На ній чорний костюм з короткого топа і вільних штанів з оригінальними вирізами, які додають поряд нотку пікантності. На плечі Дорофєєва недбало накинула чорну осінню куртку. Зірка стоїть, притулившись до автомобіля, і дивиться кудись убік.

Нагадавши, Дорофєєва ефектно підкреслила бюст і посвітила формами з усіх боків: «як можна бути такою красивою?».

Як повідомляла Politeka, Комаров і Дорофєєва терміново звернулися до українців за допомогою, трагічні деталі.

Також Politeka писала, що Дорофєєва вразила худорбою в міні-бікіні, показовий кадр:"не тряси своїми кістками".