Известная украинская певица Надя Дорофеева показала себя на отдыхе

На фото красотка показалась в коротких шортах и купальнике. Надя дополнила образ стильной шляпой, а в руках держала мороженое на палочке. Волосы у Дорофеевой были распущены, звезда позировала на фоне стены. Певица смотрела прямо в объектив камеры, делая фото немного соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Язык", - лаконично подписала Надя смайликом фото.

Сразу под фото поставили три сердечка Леся Никитюк.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"С такой фигурой можно смело идти за Оскаром", "Ням-ням", "А где такое мороженое купить? Не нашёл отметки)", "Как лето было на карантинах сидели, а ща мороженое, голыми ходить... Ещё недельки две три и капец, опять карантин", "Дорофеева, не тряси своими костями", "Ой, как мороженного сразу захотелось!", "Лето уже закончилось, а у Нади оно только началось".

Сообщалось, что украинская исполнительница Надя Дорофеева озадачила поклонников выходкой во время отдыха на море.

«Взял на абордаж Миша Кацурин», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Дорофееву обнимает Михаил, а сама пара сидит на краю лодки. Чуть позже похожий пост сделал и муж Дорофеевой – Владимир Дантес.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес превзошел Тарзана, сделав чистосердечное «признание»

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