Ведущий популярной программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров ошеломил проникновенным постом

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Instagram телеведущего.

В своем сообщении Дмитрий рассказывает о шестилетней девочке родом из Донецка, которая с родителями сейчас живет под Киевом.

"Мы мечтали о Covid-19», - сказала нам с @nadyadorofeeva мама 6-летней Ксюши фразу, от которой мороз по коже. Коронавирус на слуху. Другие заболевания как бы негласно отошли на второй план. Еще в начале лета девочка с блеском в глазах занималась пением, танцами и готовилась к первому звонку. Все было идеально, пока в середине июня Ксюша не почувствовала слабость. Температура 37,5 была неделю подряд. Родители повели ребенка на развернутый анализ крови. Педиатр сразу сказал - есть подозрения и на лейкоз. Но дальнейшая диагностика в период карантина была невозможна без теста на коронавирус. "Мечтали о ковиде", - эта фраза Елены, мамы девочки, заставляет многое переосмыслить. Тест оказался негативным. Подтвердился другой диагноз: острый лимфобластный лейкоз, злокачественное заболевание крови и костного мозга", – написал ведущий.

По словам Дмитрия, с лета ребенок прошел первый блок химиотерапии, лучший вариант дальнейшего лечения - клиника в Барселоне, имеющая большой опыт и высокую эффективность лечения именно лейкоза данного вида.

"В случае Ксюши клиника дает 90% шансов на успешный результат, что значительно отличается от прогнозов у нас. Стоимость диагностики и лечения за 2 года - 89870 евро. Друзья, мы с вами научились жить в новой реальности 2020-го. Давайте по старой доброй традиции откажемся от одной «чашки кофе» (любой мелочи) и спасем ребенку жизнь. Сегодня фокус на коронавирусе, но больных раком деток меньше не стало. Добро вернется!🙏❤", – добавил Дмитрий Комаров и сообщил счета в банках, на которые можно перечислять благотворительные взносы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir) 28 Сен 2020 в 3:14 PDT

В комментариях люди не остались равнодушными к судьбе девочки, Дмитрия хвалят за отзывчивость к чужой беде и обещают, что погогут девочке.

"Дмитрий, Вы большой молодец, прекрасная передача, такая хорошая, добрая, это не обычные путешествия ведущего. Вы делаете столько добра, продолжайте в том же духе. Огромное спасибо Вам и всей команде за вашу работу Дмитрий, а есть возможно на PayPal перевести? ЗДОРОВЬЯ!!!!!", – написали фолловеры.

Ранее ведущий Дмитрий Комаров показал уникальные и шокирующие кадры с последними владелицами "ножек-лотосов".

Ведущий программы "Мир наизнанку" рассказал о жуткой тысячелетней традиции, существовавшей в Китае до 1949 года. Девушкам, для того чтобы удачно выйти замуж и считаться красивой по тогдашним стандартам, нужно было иметь ножки-"лотосы". Так, идеальная длина стопы была 7 см. 9 см - уже почти предел.

Чтобы стопа была маленькой, девочкам с детства туго бинтовали ноги, поджимая под стопу все пальцы, кроме большого. Под весом собственного тела кости пальцев трескались, и вся стопа меняла форму.

Напомним, горячая жена Комарова огорошила откровением о Кошевом и показала, на что они способны рядом.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" огорошил новым видео, Тина Кароль не сдержалась.

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