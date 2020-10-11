Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова захопила розкішною фігурою, вбравшись в міні-спідницю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«На третій день відпочинку животик вже не втягувався 😅 всім прекрасного вечора", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Ульянова позує в зухвалій міні-спідниці, ефектно поставивши ногу. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж, туфлі на підборах і невелика сумка.

"Ці ніжки, вогонь«,» красуня«,» красива«,» шикарна«,» Даша, яка ж ти красива«,» така худенька, покращала«,» лялечка«,» красуня«,» красуня«,» ось це краса", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що Даша Ульянова похвалилася схудлою фігурою на відпочинку

"Ловимо останні літні дні 😍 Зараз в Туреччині самий кайф-Оксамитовий сезон. Немає виснажливої спеки, але при цьому дуже тепленько і комфортно, як у воді, так і на суші. Тому, хто питав і хотів ще відхопити шматок літа, обов'язково їдьте», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Ульянова позує в екстра-міні, демонструючи розкішну і схудлу фігуру. На це звернули увагу і її шанувальники.

Нагадаємо, що Даша Ульянова здивувала різким схудненням, красномовні кадри: "немає нічого неможливого».

Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова ефектно закинула ногу і зважилася на одкровення: "справжня ракета».

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