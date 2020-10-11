Победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова восхитила роскошной фигурой, нарядившись в мини-юбку
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«На третий день отдыха животик уже не втягивался 😅 всем прекрасного вечера», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном кадре Ульянова позирует в дерзкой мини-юбке, эффектно поставив ногу. Дополняли образ знаменитости красивый макияж, туфли на каблуке и небольшая сумка.
«Эти ножки, огонь», «красотка», «красивая», «шикарная», «Даша, какая же ты красивая», «такая худышка, похорошела», «куколка», «красавица», «красотка», «вот это красота», - пишут ее поклонники.
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До этого мы писали, что Даша Ульянова похвасталась похудевшей фигурой на отдыхе
«Ловим последние летние деньки 😍 Сейчас в Турции самый кайф - бархатный сезон. Нет изнуряющей жары, но при этом очень тёпленько и комфортно, как в воде, так и на суше. Поэтому, кто спрашивал и хотел ещё отхватить кусок лета, обязательно езжайте», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Ульянова позирует в экстра-мини, демонстрируя роскошную и похудевшую фигуру. На это обратили внимание и ее поклонники.
Напомним, что Даша Ульянова удивила резким похудением, красноречивые кадры: «Нет ничего невозможного».
Как сообщала Politeka, Даша Ульянова эффектно закинула ногу и решилась на откровение: «Настоящая ракета».
Также Politeka писала, что Даша Ульянова пошалила с подругой в кафе: "Раскорячилась прямо за...".