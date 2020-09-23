Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова поразила восхитительными формами в «прозрачном» боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Даша, расскажи, как ты похудела?». Это один из самых топовых вопросов от вас мне. Давайте поговорим об этом... А ещё, знали бы вы, как я не хотела выставлять второе фото. Мне кажется, что это было не со мной. Но с другой стороны, хочу, чтобы вы реально понимали, что нет ничего невозможного», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Ульянова решила показать, как именно она похудела. Результат произвел эффект бомбы среди ее поклонников.

«На обеих фото красотка», «Кто та девочка на втором фото ? 😱😱😱 Даша красотка ♥️», «Даша, ты офигенная», «невероятно красивая», «милашка», «улетный снимок», - пишут они.

До этого мы писали, что победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова взбудоражила откровенной позой

У себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Даша была одета в халатик. Она сидела на стуле-кушетке, закинув ножки. Особой пикантности кадру придал тот факт, что Ульянова задрала халатик, оголив свои стройные ножки, и немного распахнула, намекнув на то, что под халатом ничего нет.

Напомним, что Даша Ульянова задрала ногу в прозрачном боди на краю крыши: "Рисковая малышка".

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова козырнула молодым телом в мини-бикини на отдыхе в Одессе.

Также Politeka писала, что Даша Ульянова озадачила округлившимся животиком и призналась: «Сказка стала реальностью».