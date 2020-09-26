Бывшая участница шоу «Холостяк 10» Даша Ульянова удивила выходкой и словами об осени

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Особенная пора ❤️ догадайтесь почему» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ульянова позирует сидя за столиком, на котором можно заметить бокал с вином и поднос с раками. Сама знаменитость при этом посылает в кадр «воздушный поцелуй».

«Вот это Дашка, настоящая ракета», «какая бомбита», «волшебница», «прекрасная, как всегда», «какая бусинка», «волшебный снимок», «пора свадеб», «ты шикарная, слов нет. Обожаю, когда у тебя хорошее настроение», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что Даша Ульянова рассказала об отдыхе в Одессе

Напомним, что девушка стала популярна сразу после шоу. А скандальный финал лишь добавил ей известности и популярности. Даша рассталась с Максом Михайлюком сразу после шоу, узнав о том, что у молодого человека была интимная связь с одной из участниц еще во время съемок эфира.

Поклонники за 8 минут успели поставить своей любимице более пяти тысяч лайков, а также похвалить девушку в комментариях.

Напомним, Ульянова из «Холостяка» задрала халатик, сверкнув самыми сладкими местами: «Какая грация».

Как сообщала Politeka, Поза впечатляет: Даша из "Холостяка" козырнула молодым телом в мини-бикини на отдыхе в Одессе.

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