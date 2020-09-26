Звезда шоу "Холостяк-10" с Максом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова снова козырнула своей растяжкой

Как передает Politeka.net, Даша Ульянова из Кривого Рога, обрела популярность после телепроекта «Холостяк» с Максимом Михайлюком, в котором стала его победительницей.

Сейчас девушка, которая является профессиональной спортсменкой - гимнасткой, активно развивает свои страницу в Инстаграм. Она регулярно общается с фолловерами и делится с ними различными снимками, сделанными, как во время фотосессий, так и в повседневной жизни. Еще красотка регулярно рекламирует различные товары и при этом получает массу негативных отзывов от подписчиков.

В этот раз Даша решила показать снимок, сделанный во время посещения кафе с подругой.

Гимнастка Ульянова без стыда широко расставила ноги, сидя за столиком. Тем самым она, в очередной раз, подремонтировала всем свою растяжку. Для похода в кафе Даша выбрала повседневный стиль: она была одета в стильные рванные джинсы, черное худи и кроссовки. А волосы, как всегда, распустила гладкими прядями.

На фото девушка выставила свою руку, продемонстрировав всем свой новый маникюр. Также на снимке были запечатлены ноги подруги, которая и фотографировала Дашу.

В комментариях к фото люди принялись высказывать свое мнение.

«Ты умничка ❤️❤️❤️Молодец , что стараешься для своих подписчиков и слышишь их))) очень интересно наблюдать за твоей страничкой ) ты очень открытый и искренний человек 💋😍», «Красотка», «Обожаю тебя», - пишут они.

Напомним, победительница "Холостяка" Даша в микро-бикини показала лишнее на отдыхе.

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