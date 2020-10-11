Популярна британська виконавиця Дуа Липа похвалилася розкішною фігурою, вбравшись у відверті вбрання

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованому знімку красуня позує поруч з молодою людиною, вбравшись в сукню з екстремальним декольте.

На іншому знімку красуня в прозорому ТОПі елегантно розвалилася на капоті машини, демонструючи крім фігури розкішну посмішку.

"Ти крута", "оце бомба», «Ти королева», «вогонь», "Ти найкрасивіша дівчина у світі", - пишуть її шанувальники.

Раніше ми писали, що 24-річна британська співачка Дуа Липа збентежила новою фотосесією. У Instagram зірки з'явилася серія фотографій з нової сміливої фотозйомки. Дуа була одягнена в дуже незвичайний наряд. На ній була одягнена футболка з вишеньками на місці грудей. На голові в артистки красувалася шапочка з тістечок з вишнями. В руках зірка теж тримала вишеньку. Липа відкрила рот, що додало кадру особливої пікантності.

За день її фото зібрало майже 1,5 мільйона лайків. У коментарях зірці залишили масу приємних відгуків.

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