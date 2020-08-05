Британская певица Дуа Липа засветилась в компании скандальной американской певицы Майли Сайрус

Как передает Politeka.net, серия фотографий появилась у нее в Инстаграм. На фото Липа сидела рядом с Сайрус и музыкальным продюсером. Красотки довольно откровенно позировали на камеру. Майли была без нижнего белья, она стиснула руками свою грудь и кривлялась на камеру. Липа, в свою очередь, тоже высунула язык и пыталась быть дерзкой. Девушки позировали в разных позах, показывая, что очень близки друг с другом.

За час горячий дуэт собрал более 720 тысяч лайков. В комментариях стали бурно обсуждать возможный дуэт двух популярнейших девушек, а также делать им комплименты.

«Мы любим королеву, которая раскачивает каждую прическу!», «Милая», «Это будет самая глупая группа», «Круто», «Неужели споете вместе?», «Я думаю, что я умер, и это рай», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дуа Липа поделилась кадрами из популярного клипа, заявив, что ее песня «Break My Heart» заняла первое место в чартах Америки. Липа сопроводила пост очень горячими снимками, на которых она позировала в красной короткой кофте. Звезда расстегнула кофточку, засветив свои прелести.

Напомним, что Дуа Липа выронила грудь из непослушного бикини и без стеснения показала фото: опасный ракурс.

Как сообщала Politeka, Дуа Липа без стыда и белья засветила "персики" в обтягивающем топе, Ратаковски в восторге: "Мой ангел".

Также Politeka писала, что дерзкая Дуа Липа приспустила наряд, засветив сладкие места: «Идеальная малышка».