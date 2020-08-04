Известная певица Дуа Липа показала себя в стильном образе, забыв про скромность

На фото Дуа позировала в белых шортах и желтом топике, который оказался довольно тоненьким. Липа дополнила образ стильными желтыми очками, а волосы собрала в узел. Девушка лежала и снимала себя на телефон, показывая пикантное тело. И ей это удалось, ведь через тонкую ткань топа грудь прямо выпирала, поэтому можно заметить кое-что торчащее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты, включая Ратаковски, поставили почти 2 миллиона лайков и написали комментарии:

"Да, королева", "Люблю Дуа", "Прекрасна", "Мой ангел", "Прямо выпирают", "Красотка", "Безумно красивая".

Сообщалось, что популярная британская исполнительница Дуа Липа сверкнула естественной красотой во время отдыха на природе.

Так, красотка позирует сидя на природе в джинсовом наряде, который дополнила белой обувью и розовым топом. Приспущенный наряд засветил на камеру идеальные изгибы знаменитости. Фотографию красотка никак не подписала, хотя ее поклонники буквально «взорвались» комплиментами.

Мы писали, что известная британская певица Дуа Липа поздравила свою сестру Рину и поздравила ее с праздником.

На фото Рина стоит в джинсах, которые расстегнула и черно-салатовом топе. На втором сестры уже вместе, в маленьком возрасте. Девочки обнимали друг друга и улыбались на камеру.

Напомним, дерзкая Дуа Липа расстегнула кофточку, засветив упругости, Ратаковски не сдержалась

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