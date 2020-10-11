36-річний український гуморист, артист "Квартал 95" Юрій Ткач покривлявся на камеру, чим несказанно потішив публіку

Як передає Politeka.net, зірка опублікував нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позував на природі біля ставка.

Ткач любить покривлятися, змушуючи публіку ридати від сміху. Цього разу неголений, з перекошеним обличчям, Юрій із сарказмом сам охарактеризував свій вигляд у підписі: "РозмоРИЛО... )))"

Користувачі кинулися обговорювати побачене та розхвалювати артиста. Багато хто порадив йому йти на вибори - з таким-то "роздобрілим" обличчям.

"😂 😮а чому не на вибори (в політику разом із "кумом") із таким розморилом!!!???))))"

"У мери не збираєтеся????"

"Юрко, в точку😂"

"😂Це прекрасно 👑"

"Ля який красень"

"Я б сказав, що краще підходить для даного фото - Вштирило😂"

"Юрчик, багато пити не можна і мало теж 😀 😀 😀 "

"Ух ти! У депутати готуєтеся? Або в мери? Фейс якраз післявиборчий😊"

"Ахах таке смішне обличчя😂"

"Чому не бритий?"

"А що його так скосило?"

Раніше ми повідомляли, Ткач посміявся над колегою по "Кварталу" Євгеном Кошовим, виставивши в Instagram кадри з песиком породи чихуахуа, що чимось нагадує останнього.

"Чикакошева", - коротко йдеться в повідомленні.

У тегах до посту Ткач тегнув Кошового, а українці буквально «залилися» сміхом.

"Чимось схожа на господаря", "ох, яка злючка. Красоточка", "вона чимось на нього самого схожа", "а чому ця звірюка без намордника?", "Юра, ти так змінився. Схуд чи що», - писали в коментарях.

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