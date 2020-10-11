Відома співачка Анна Семенович показала себе і розповіла про розваги

На кадрах Семенович у спідниці, піджаку та окулярах, які демонстративно натягнула на себе. Зірка сиділа на комоді, а після цього почала загравати перед камерою, показуючи своє бажання. Ролик вийшов дуже спокусливим і кокетливим. Про це пише Politeka.net ссо посиланням на сторінку знаменитості.

"Іноді я люблю побешкетувати і можу бути дуже суворою. Бешкетники, як ваші вихідні?",- написала Семенович.

Фанати подивилися ролик майже 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Якось не за віком", "Переграєш", "яка вульгарність"," мало не впали з трельяжу", " не набридло цієї вульгарності?", "Жах, а їй здається що ці кривляння всім подобаються", " це для ескорту?", "Не йде, як корові сідло", "смішна якась тут, ноги короткі"," шикарна училка"," Ой, невже це вона мені )) цукерка", " дивимося фігурне катання і згадую Вас з Костомаровим!!!".



Повідомлялося, що відома співачка Анна Семенович показала пляжний знімок в купальнику і нарвалася на критику.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила пляжний кадр, на якому вона позує в купальнику. У підписі до знімка Анна вирішила всім розповісти про свою давню подругу, яка живе з чоловіком, як стверджує співачка, в міцному і щасливому шлюбі.

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