Российская артистка Анна Семенович рассказала о том, что делает женщин по-настоящему красивыми

Как пишет Politeka.net, знаменитая красотка поделилась своими откровениями в социальной сети "Инстаграм". Она также опубликовала новое фото, на котором предстала перед поклонниками на в ярком домашнем образе. Она удобно расположилась в плетеном кресле на террасе, надев рубашку оливкового цвета со шнурком на талии, а также расстегнула пуговицы на груди. На снимке Анна Семенович приподняла одну руку и устремила задумчивый взгляд куда-то в сторону.

"Я часто наблюдаю картину , когда красивые женщины , одиноки! Красота, это же не только внешность , а энергия которую излучает каждый человек из сердца ❤️. Конечно много красивых и пустых людей , они следят только за оболочкой , а на нутро им плевать. Но я сейчас говорю об истинно красивых женщинах, мягких, смелых, сильных и добрых, которые живут на высоких вибрациях", - отметила телеведущая. - "Многие женщины говорят: «Надо притворяться и стараться казаться слабой , поддаваться и играть со своим мужчиной». А может лучше просто дождаться своего мужчину, с которым ты находишься на одной вибрации?".

Пользователи социальной сети в комментариях восхитились красотой и мудростью Анны:

"Для кого то вы красива, а кому то совсем нет. Кто то считает себя красивой, а другим ты кажешься обыкновенной! Во внешности главное уход и здоровый вид!"; "Анна,красиво и правильно сказано! 👏👏👏 Восхищаюсь Вами 🤗😍"; "Милашка"; "Мужики боятся красивых женщин!".

Напомним, что Анна Семенович разъярила пошлой выходкой: "Мужчины любят пышные женские попы".

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