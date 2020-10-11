Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила зізнанням на адресу подруги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Наші зустрічі з Женею не часті, але вони завжди зворушливі! І душевні.😊 Особливо я люблю їх в моєму гостинному будинку😊 Мегодня так і вийшло", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова явно почервоніла позує поруч зі своєю подругою, яка явно виглядає краще зіркової подруги.

На іншому знімку Волочкова вже в "шовках «також позує поруч з нею, доповнивши образ»сукнею в підлогу".

Однак Шанувальники не змогли що-небудь сказати, оскільки балерина закрила можливість що-небудь коментувати свої знімки.

До цього повідомлялося, що відома російська балерина і світська левиця Анастасія Волочкова продовжує інтригувати публіку, натякаючи на роман, але приховуючи обличчя коханого.

Щоб підігрівати інтерес читачів, вона раз у раз виставляє знімки, на яких можна побачити руку, ногу або ж чоловіка зі спини, якого Анастасія називає коханим.

Що думають з приводу знімка Передплатники балерини, невідомо, оскільки вона вже вкотре закрила коментарі, щоб не читати сотні образливих реплік з боку користувачів.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій.

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня.