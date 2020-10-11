Пощастить далеко не всім

Розраховувати на максимально-можливу пенсію в Україні може ряд громадян, але є кілька умов

Про це йдеться в матеріалі «Обозреватель».

Так, для того, щоб отримувати максимальний розмір пенсійних виплат, який на сьогодні обмежений 10 прожитковими мінімуми (близько 17 000 грн), необхідно повинні мати 35 років робочого стажу й отримувати «білу» зарплату близько 53 тисяч гривень.

На цей час українці мають право вплинути на два показники при підрахунку розміру пенсії: це робочий стаж і розмір зарплати.

Для цього важливо також, щоб ви працювали офіційно, адже це істотно підвищить шанси на отримання пенсійних виплат. Чим вище зарплата - тим більше розмір відрахувань, тому якщо вас працевлаштували на «мінімалку», то розраховувати на гідну допомогу явно не варто.

Ті ж з українців, хто працює "в сіру", позбавляються не тільки можливості отримання пенсії, а й можливості взяти лікарняний або декрет, а також розраховувати на субсидію від держави.

До цього ми розповідали, що накопичення пенсій може перетворитися на чергову проблему для мільйонів українців

Економіст Олександр Хмелевський розповів, що накопичувальна пенсійна система, введення якої зараз активно обговорюють, жодним чином не забезпечить людей гідними пенсіями, а може обернутися черговою аферою.

Нагадаємо, що українців залишать без пенсій, термінове звернення ПФУ.

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на комуналку, українцям повідомили про важливе рішення.

Також Politeka писала, що у Раді бунт проти "післякризового" бюджету - 2021 з підвищенням пенсій і доларом 29,1 грн.