Народные депутаты массово вносят поправки в проект закона о Госбюджете-2021, из-за чего принятие документа может затянуться

Так, уже внесено более пяти тысяч правок з на следующий год, сообщила в среду, 7 октября, в эфире одного из украинских телеканалов сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

"На следующей неделе бюджетный комитет будет рассматривать тщательно поправки. Подано около пяти тысяч поправок в бюджет", - рассказала нардеп.

Отмечается, что в случае необходимости бюджетный комитет будет работать в режиме видеоконференции.

Кравчук считает, что Рада сможет собраться 20 октября на заседание для рассмотрения бюджета-2021 в первом чтении, несмотря на карантин из-за китайского вируса у депутатов. Сейчас, по ее словам, болеют 22 нардепа.

"Сейчас болеет, насколько я помню, 22 народных депутата в целом в Верховной раде и в нашей фракции - девять. К сожалению, вчера еще добавился еще один положительный тест у одного из моих коллег", - сказала "слуга народа".

Отметим, проект Бюджета на 2021 год предусматривает повышение пенсий.

Так, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.

Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе – 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн.

Добавим также, что курс доллара, на котором рассчитывался бюджет на 2021 год, составляет 29,1 грн/$. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, такой показатель согласован с Национальным банком Украины.

Отметим, советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко охарактеризовал нынешний бюджет, как типичный после кризисный.

"Бюджет, который был подан в Верховную Раду, - это достаточно типичный бюджет для страны, которая выходит из кризиса, так называемые послекризисные бюджеты. Для них всегда характерны более высокие объемы дефицитов, как мы видим, у нас более 6% к ВВП", - сказал он.

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