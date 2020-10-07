Чиновники из Пенсионного фонда предупредили украинцев, что часть из них может остаться без выплат

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Пенсионного фонда в Донецкой области, передает «Обозреватель».

«Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживание не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца», - говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно действующего законодательства, место проживания пенсионеров не ограничивается. Тем не менее, чиновники прекращают выплаты средств, ссылаясь на собственные постановления.

До этого сообщалось, что в Министерстве соцполитики раскрыли планы, которые планируется реализовать в пенсионной системе.

Так, планируется решить вопрос прожиточного минимума. По словам министра соцполитики Марины Лазебной, хотя этот показатель являются составляющим в любых фискальных определениях, он не справляется с основной задачей. В частности, прожиточный минимум на данный момент - это не стандарт соцзащиты украинцев.

Далее власти хотят усовершенствовать пенсионной законодательство в солидарной пенсионной системе.

Напомним про дыру в Пенсионном фонде: украинцам стоит приготовиться к перебоям с выплатами.

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