43-річна актриса з "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець збентежила яскравим перевтіленням на сцені

Як передає Politeka.net, свіже фото зірки опубліковано на одній з її фан-сторінок в Instagram, де вона постала в образі єгипетської цариці Клеопатри.

Блондинка Олена в чорній перуці, незвичайному головному уборі і сріблястому довгому платті з золотим декором здивувала царственим виглядом. Варто відзначити Кравець чудово вжилася в роль, чим невимовно порадувала своїх фанатів.

"Дивилися вчора номер з Клеопатрою? 😂♥️ #еленакравец # 95квартал #женскийквартал", - підписано фото.

Здивовані користувачі поспішили висловитися в коментарях:

"Само собою)). Було 🔥 🔥 🔥 💥 "

"Тааак😂 і це круть!!🔥 😂 😍 Лєна прекрасна у всіх ролях"

Раніше ми повідомляли, що фото Олени сполошило мережу. Актриса позувала на вулиці, купаючись в сонячних променях: на ній була блуза або сарафан білого кольору з рожевими і чорними листям, вільного крою. Пікантною "родзинкою" стала відсутність бюстгальтера.

Олена зачарувала голлівудською посмішкою, сховавши руки за спиною.

"Добре️☀️ і хорошого😘 #еленакравец #95квартал #студияквартал95", - йдеться в підписі.

"Боже, яка ніжна і красива!!! 💥 👏 💖 "; "Дякуємо👍. Красуня Оленка, своєю посмішкою здатна будь-який день зробити суперовим🌞"; "Лєнчик, твоя посмішка, як вогник добра і ласки! Світися своєю посмішкою, ще дуже і дуже довго!🌹"; "Промениста, прекрасна ❤️"; "Олена Добрий день. Дивитися на Вас дуже приємно. У будь-якому віці ви прекрасні", - відреагували шанувальники зірка "Кварталу".

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