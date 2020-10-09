"Смотреть на Вас очень приятно"

43-летняя украинская юмористка, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец изящно оголила плечики

Как передает Politeka.net, фото актрисы опубликовали на одной из ее фан-страниц в Инстаграм.

Кравец предстала в летнем наряде, позируя на улице, купаясь в солнечных лучах: на ней была блуза или сарафан белого цвета с розовыми и черными листьями, свободного кроя. Пикантной "изюминкой" стало отсутствие бюстгальтера.

Елена очаровала голливудской улыбкой, спрятав руки за спиной.

"Доброе☀️ И хорошего😘 #еленакравец #95квартал #студияквартал95", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, щедро одаривая своего кумира комплиментами в комментариях:

"Будь благословенна дорогая Леночка!!! Дай Бог тебе радовать нас ещё долгое время! Любим тебя на сцене!!!👏"

"Боже, какая нежная и красивая!!! 💥👏💖"

"Дякуємо👍. Красуня Оленка, своєю посмішкою здатна будь-який день зробити суперовим🌞"

"Ленчик, твоя улыбка, как огонек добра и ласки! Светись своей улыбкой, еще очень и очень долго!🌹"

"Лучезарная, прекрасная ❤️"

"Лена добрый день. Смотреть на Вас очень приятно. В любом возрасте вы прекрасны"

"Солнечная..."

Ранее мы сообщали, поклонники "заподозрили" Елену в третьей беременности. Так, актриса выставила в Инстаграм бэкстейдж фотосъемки в окрестностях Куяльницкого лимана. Юмористка крутилась перед камерой в белом вязаном свитере, светлых брюках и коричневом тренче. Что стало поводом для фотосессии Кравец скрыла, заинтриговав некоей тайной.

Некоторые предположили, что она может находиться в положении:

"Мне показалось, или не показалось - беременность!?!!!!😉"; "Беременность 🎉"; "Вы такая красивая😍❤️👏".

Напомним, что нежная Елена Кравец пленила красотой в блузе с необычным врезом: «Какая же ты прекрасная».

Как сообщала Politeka, мрачная Елена Кравец ошарашила признанием после тяжелой болезни: "Всё возвращается...".

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" удивила кадрами ночных развлечений своих младших детей: "Вот, что значит настоящий..."