Відома модель Белла Хадід показала себе і подружок, з якими вирішила провести дозвілля

На кадрах Белла позує в бікіні на мотузочках і окулярах. Поруч можна побачити і інших дівчат в купальниках, а ще хлопців. Всі були на пляжі і позували у воді і на березі, розважаючись на сонці. Відео вийшло досить сонячним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не зупиняйся, кращий", - написала зірка під фото.

Фанати подивилися ролик більше мільйона разів і написали коментарі:

"Белла, ти буквально найкраща", "єдина знаменитість, яка вміє правильно користуватися тіктоком", "такий щасливий бачити, що ви радієте дню народження з друзями, ви всі такі приголомшливі і сяючі", "Аааа сестричка світиться"," Королева", "я люблю тебе Белла і Джіджі", "але як прекрасні наші голови", " Боже мій, можна збожеволіти, Белла!".

Повідомлялося, що топ-модель Белла Хадід захопила фігурою у відвертій сукні з глибоким декольте.

Цього разу красуня поділилася роликом, на якому спробувала спародіювати Кайлі Дженнер. Модель використовувала голос Кайлі з програми, повторюючи слова на відео.

Нагадавши, Белла Хадід заманила видом в екстремальному декольте

А ще Politeka писала, що безсоромна Белла Хадід в міні-бікіні помірялася принадами з фігуристою подружкою

Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" підсмажила "булочки" в пікантній позі на пляжі



